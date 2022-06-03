Yeryüzü Ekoloji Okulu haziran atölyeleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları, her yaştan katılımcıyı doğa ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda 4 hafta boyunca sürecek Haziran dönemi atölye çalışmaları içinde; 6 yaş ve üstü için ‘Sen Renklendir Sen Doku’, 18 yaş ve üstü için baskı atölyesi, 8-12 yaş grupları için kukla tiyatrosu, 4-8 yaş grubu için masal gecesi, 4-7 yaş için oyun grubu, 6 yaş ve üzeri için sinema gecesi, 7-9 yaş grubu için ise elementer müzik-hareket orf eğitimi yer alıyor.