Yeryüzü Ekoloji Okulu çok sevildi

Tepebaşı Belediyesi ve Sakin Okul Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu’ndan Temmuz 2021-Ekim 2022 tarihleri arasında 4 bin 710 kişi yararlandı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmak üzere hizmete açılan Yeryüzü Ekoloji Okulu, başta çocuklar olmak üzere Eskişehirlilerin vazgeçilmezi oldu. Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen merkezde Temmuz 2021-Ekim 2022 tarihleri arasında 4 bin 710 çocuk ve yetişkin faydalandı. Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda 2021-2022 döneminde Sakin Okul Derneği tarafından düzenlenen 70 farklı bireysel atölye çalışmasına 2 bin 350 çocuk ile yetişkin katıldı. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ise 11 farklı atölye çalışması 35 farklı okula uygulanırken, toplamda 2 bin 360 çocuk yararlandı.

Sakin Okul Derneği tarafından düzenlenen çalışmalar arasında; baskı atölyesi, doğaçlama tiyatro, duyu-oyun atölyesi, düşler oyun atölyesi, ebru atölyesi, eski kumaşlardan çanta yapımı atölyesi, gökyüzü gözlemi, haklarımı yazıyorum atölyesi, koaservat deneyi atölyesi, kukla tiyatrosu, kumaşa ahşap baskı atölyesi, masal gecesi atölyesi, meyvelerden DNA elde edimi, orf eğitimi, orman ve doğa uygulamaları, oyun grubu atölyesi, sağlıklı içecek yapımı atölyesi, sağlıklı içecekler atölyesi, sen renklendir sen doku atölyesi, seramik şekillendirme ve arkeoloji atölyesi, sinema gecesi, yağ krem sabun kolonya yapımı, yaratıcı drama atölyesi, yaratıcı yazarlık atölyesi ve zekâ oyunları atölyesi yer aldı.

50 öğretmen adayına Doğa Stajı

Sakin Okul Derneği, Tepebaşı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliğinde Mayıs 2022 döneminde Doğa Stajı Programı çerçevesinde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği öğrencilerine mesleki kapasitelerinin güçlenmesi için 10 farklı atölye çalışması uygulandı. Programa gönüllü olarak mesleki kapasitelerini güçlendirmek için gönüllü olarak katılan üniversite öğrencileri 4 hafta teorik eğitim sonrasında 4 hafta boyunca uygulama eğitimleri gerçekleştirdi. Mayıs 2022 döneminde Doğa Stajı programına 50 üniversite öğrencisi katıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü eğitmenleri tarafından okullara yönelik düzenlenen atölyelere, Ocak - Ekim 2022 dönemleri arasında bin 98 çocuk katıldı. Bu atölyeler arasında; arvaryum atölyesi, çevre ve geri dönüşüm atölyesi, doğa ve orman uygulamaları, doğada duyularım atölyesi, etnobotanik atölyesi, kompost atölyesi, sıfır atık eğitimi, teraryum atölyesi ve Yeryüzü Ekoloji Okulu tanıtım ve gezi faaliyeti yer aldı.