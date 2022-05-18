Yerli ve yabancı öğrenciler bir araya gelip resim yaptı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen panayırda, eğitim gören 16 yabancı öğrenci ile 16 Türk öğrenci ortak resim çalışması yaptı.

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü öğrencilerinin kültür ve sanat faaliyetleri panayırı TÖMER parkında gerçekleştirildi. ‘Panayır Günleri’ etkinliğine GSF Resim Bölümü Başkanı Prof. Rıdvan Coşkun, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

Etkinlikte yurt dışından gelen ve şu anda Eskişehir’de bulunarak Türkçe öğrenen 16 öğrenciyle, resim bölümünde öğrenim gören 16 öğrenci ortaklaşa resim çalışması yaptı. Öğrenciler, farklı kültür ve coğrafyalardan olmalarına rağmen birbirilerini anlamaya çalışarak bir bütünün parçası olduklarını vurgulamak için bir araya geldiler.

Çalışma sonunda yapılan resimler TÖMER’in logosunu oluşturacak şekilde tasarlanarak sergilenecek. Panayır Günleri 18 Mayıs Çarşamba gününe kadar devam edecek.