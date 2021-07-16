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Yerli ve milli ekmeklik buğday çeşitleri için Tarla Günü

"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganından yola çıkarak hazırlanan Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Alpu ilçesinde Tarla Günü düzenlendi.

ESKİŞEHİR 16.07.2021, 18:52
Yerli ve milli ekmeklik buğday çeşitleri için Tarla Günü
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"Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganından yola çıkarak hazırlanan Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Alpu ilçesinde Tarla Günü düzenlendi.

Tarla Günü’ne Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü, Alpu Ziraat Odası Başkanı, S.S. Alpu Merkez Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü uzmanı, diğer ilgililer ve çiftçiler katıldı. Bakanlığın araştırma kuruluşlarınca geliştirilerek tescil edilmiş daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli hububat çeşitleri çiftçilere gösterip tanıtarak Eskişehir’de yerli tohumlarla üretim ve verimi artırmak amaçlandı. Alpu ilçesinde ekilen buğdaylık ekmek çeşitleri olan Tekfen 1013, 2038, 2064, 2071 yerli ve milli tohumu ile ilgili konu uzmanı tarafından tek tek detaylı bilgi aktarıldı. Deneme çalışması yapılan ve verimi ortalama 550-650 kg/da arasında beklenen 4 çeşit de, güne katılan tüm çiftçilerden geçer not aldı.
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