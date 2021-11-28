banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Taksim’de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Yargıtay izin ücretinde son noktayı koydu
Curlingte Türkiye Şampiyon
Curlingte Türkiye Şampiyon
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu
Esenyurt’ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu

Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener’den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin zam açıklamasına tepki

AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “2021 yılında su zammı yok” açıklamasını eleştirerek, "2022’ye bir ay kala ve 2021 bitmeden yürürlüğe girmesini istedikleri yüzde 36’lık zam, AK Partili üyelerin girişimi ile azaltılmış ve 1 Ocak 2022’ye ertelenmesi sağlanmışken bu şimdi algı çalışması değil de nedir?" dedi.

ESKİŞEHİR 28.11.2021, 17:26
Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener’den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin zam açıklamasına tepki

AK Parti Eskişehir İl Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin “2021 yılında su zammı yok” açıklamasını eleştirerek, "2022’ye bir ay kala ve 2021 bitmeden yürürlüğe girmesini istedikleri yüzde 36’lık zam, AK Partili üyelerin girişimi ile azaltılmış ve 1 Ocak 2022’ye ertelenmesi sağlanmışken bu şimdi algı çalışması değil de nedir?" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Gücüyener, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ‘2021’de zam yapmayacağız açıklaması’ yaptı. 2022’ye bir ay kala ve 2021 bitmeden yürürlüğe girmesini istedikleri yüzde 36’lık zam AK Partili üyelerin girişimi ile azaltılmış ve 1 Ocak 2022’ye ertelenmesi sağlanmışken bu şimdi algı çalışması değil de nedir? Hatırlatmak istiyoruz. ESKİ, 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olmak üzere içme ve kullanma suyuna yüzde 60 zam yapmıştı. Bu zam kasım ayında yapıldığından insanlar 1 Ocak 2020 öncesi dolum noktalarında uzun kuyruklar oluşturmuştu ve yüzde 60’lık zam öncesi su kartlarını doldurmak istemişlerdi. AK Parti olarak yüzde 60’lık zamma karşı çıkmıştık. Zira Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESKİ gelirleri giderlerini fazlası ile karşılayan, hatta büyükşehire ve zarar eden şirketlerine kefil olması talep edilen bir kuruluştu. Anayasa’nın 127. maddesine göre belediyeler halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuşlardır. Belediyeler hizmet sunarken, kâr ve zarar hesabı ile işlem yaparak eylemlerde bulunamaz demiştik. Zira ESKİ’nin kâr ettiği ortadaydı. Yine 2021’de, 1 Ocak öncesi ESKİ suya zam yaptı. Pandemi döneminde her partiden pek çok Büyükşehir Belediyesi temel ihtiyaç olan suya zam yapmayacağını açıklarken, ESKİ zam yaptı. Zam yürürlüğe girmeden önce yine Eskişehir’deki su kartlarını doldurma kuyrukları oluştu. İki gün önce ise ESKİ Genel Kurulu’nda yine 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere fiyat artışı yapıldı. Yüzde 36 oranında ve derhal ertesi gün yürürlüğe konacak bir zam talebi komisyona getirilmişken, AK Partili meclis üyelerinin enflasyon oranı olan yüzde 20’yi geçmeyecek şekilde ve ancak 1 Ocak’ta yürürlüğe girmek kaydı ile kendilerinin de bu kez olumlu oy vereceğini söylemesi üzerine komisyonda ve genel kurulda 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek yüzde 20 fiyat artışı oy birliği ile kabul edildi” dedi.

“Bu şimdi algı çalışması değil de nedir?”

Yürürlüğe girmesi planlanan fiyat artışı başlangıcının AK Partili komisyon üyelerinin talebi doğrultusunda ertelendiğini belirten Gücüyener, şunları kaydetti:

“Zamlı tarifeden önce su kartı doldurmak dahi Eskişehirlilere çok görülecek, zamlı tarife ertesi gün yürürlüğe konacaktı. Hemen ertesi gün yürürlüğe girmesi talep edilen fiyat artışı başlangıcının AK Partili komisyon üyelerinin talebi ile 1 Ocak 2022’ye alınmasına rağmen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız ‘2021’de zam yapmayacağız’ açıklaması yaptı. 2022’ye bir ay kala ve hemen yürürlüğe girmesi istenen zam AK Partili üyelerin ancak o halde oy birliği olur söylemi üzerine 1 Ocak 2022’ye ertelenmişken, ülkemize karşı oynanan kur oyunlarının ve yapılan saldırın farkındayız. Tüm dünyayı etkileyen olumsuz koşullar ülkemizi de etkilemişken kullanma suyu üzerinden yapılan bu açıklamanın hiçbir izahı yok. Şimdi bir kez daha soruyoruz. Bu şimdi algı çalışması değil de nedir?”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 13 21
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 13 28
3. Man City 12 26
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. Brighton 13 18
9. M. United 12 17
10. Crystal Palace 13 16
11. Aston Villa 13 16
12. Everton 12 15
13. Leicester City 12 15
14. Southampton 13 14
15. Brentford 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Real Betis 15 27
5. Atletico Madrid 13 26
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Valencia 15 19
10. Osasuna 14 19
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 14 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7