Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yerel hayvan koruma görevlisi eğitiminde katılımcılar, alanında uzman isimlerden önemli bilgiler aldı.

Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanları için çalışmalarına devam ederken yeni bir eğitim çalışmasını daha hayata geçirdi. “Yerel Hayvanları Koruma Görevlisi Eğitimi” Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışmada, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden Veteriner Hekim Bekir Öcel “ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair Avrupa sözleşmesi ve 5199 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği” konusunu katılımcılara anlattı.

Ardından Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden Veteriner Hekim Fatih Koçak “hayvan bakım ve beslenmesi”, Eskişehir- Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdinç Yuva ve yönetim kurulu üyesi Veteriner Hekim Ali Sarı “hayvan davranışları”, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden Veteriner Hekim Melike Gümgümcü “hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlemesi ve sahiplendirilmesi” ile ilgili bilgiler verdi. Bayram Can Çetin de katılımcılara hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgiler verdi. Katılımcılar da eğitimler esnasında uzmanlara merak ettiği konularda sorular sorma şansı buldu.

121 gönüllünün katıldığı eğitim çalışmasının ardından değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakkı var. Bu konuda herkesin hemfikir olması gerekir. Bu dünyaya, hayvanlar ile birlikte geliyoruz. Bizlerle beraber onların da yaşama hakkı var. Şehir hayatında en büyük sıkıntıyı yerel yönetimler yaşıyor. Çünkü bir sokak hayvanını sevenler de var, şikayetçi olanlar da var. Özellikle kırsaldaki köpeklerin, şehir sınırlarına getirilerek bırakılması bizim bu iş için ayrılan bütçemizi zorluyor. Normal şartlarda kentteki hayvan popülasyonu ile ilgili bir sıkıntı yok. Aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz. Durmadan, dinlenmeden tüm iyi niyetimizle hayvanlarımız için de en iyisini yapmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Bu çalışmalarımızda derneklerimiz ve hayvan dostu vatandaşlarımızla dayanışma içinde olmak bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Eğitim çalışmalarının ardından gönüllülere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sertifika verileceği bildirildi. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların, Veteriner İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek..