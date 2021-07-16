Eskişehir’de adeta doğa harikası görünüme sahip olan Yenice Baraj Gölü görenleri hayran bırakıyor.

Eskişehir’in Alpu ilçesindeki Yenice Baraj Gölü, ormanlık alanın arasında adeta bir vadiyi andıran görüntüsüyle eşsiz bir manzara oluşturuyor. Civar illerden pek bilinmeyen Yenice Baraj Gölü, tatil günlerinde kaçamak yapmak isteyen Eskişehir halkının uğrak noktası. Yenice Baraj Gölü, doğaseverleri ve fotoğrafçıları bekliyor. Baraj Gölüne kıyıları olan Sakarıkaracaören ve Yenice köyü halkı, bu eşsiz doğal güzelliğin turizme kazandırılmasını istiyor.