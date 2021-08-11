Yeni örgün eğitim programları ilk öğrencilerini bekliyor

Anadolu Üniversitesi, örgün eğitim programlarına ’Adalet Ön Lisans ve Psikoloji Lisans’ olmak üzere 2 yeni program daha ekledi.

Türk Psikologlar Derneği akreditasyon kriterleri göz önünde bulundurularak açılan Psikoloji bölümü, öğrencilerin Sosyal, Gelişim, Deneysel, Klinik ve Örgütsel Psikoloji alt alanlarında bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarını amaçlıyor. Psikoloji bölümü, dört yıllık eğitimin sonunda psikoloji alanlarına ve topluma katkı sağlayacak yetkinlikteki öğrencilerine Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ve özel sektörde istihdam olanakları da sağlıyor. Örgün olarak 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Adalet Meslek Yüksekokulu ise Adalet Ön Lisans programıyla hukuk hizmetleri sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefliyor. Adalet Ön Lisans Programı, öğrencilerine Adalet Bakanlığı’nda, hukuk müşavirliklerinde, noterliklerde, banka ve sigorta şirketlerinde istihdam olanakları sağlıyor.