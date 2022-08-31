Yeni Komutan Kadıoğlu Vali Ayyıldız’ı ziyaret etti

İzmir Hava Eğitim Komutanıyken Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Vali Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti.

Valiliğe gelişi esnasında Vali Ayyıldız tarafından kapıda karşılanan Komutan Kadıoğlu, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ileten Vali Ayyıldız, Komutan Kadıoğlu’nun önemli bir görevi yerine getireceğini söyledi. Ziyaret esnasında Vali Ayyıldız, Komutan Kadıoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Havacılığın merkezi olan Eskişehir’in çok güzel bir şehir olduğunu belirten Komutan Kadıoğlu ise Vali Ayyıldız’ın kendisi hakkında ilettiği iyi niyet dileklerine teşekkür etti. Eskişehir’de görev yapmaktan büyük bir mutluluk duyacağını kaydeden Komutan Kadıoğlu, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde çalışacaklarını ifade etti.