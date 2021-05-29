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Yeni kararlara iki gün kala parklar belki de son kez boş kaldı

‘Kademeli Normalleşme’ kararları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile insan yoğunluğunu adeta sıfıra indiği park, bahçe ve mesire alanlarının, belki de son kez boş kaldığı yorumları yapılıyor.

ESKİŞEHİR 29.05.2021, 14:26
Yeni kararlara iki gün kala parklar belki de son kez boş kaldı

‘Kademeli Normalleşme’ kararları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebi ile insan yoğunluğunu adeta sıfıra indiği park, bahçe ve mesire alanlarının, belki de son kez boş kaldığı yorumları yapılıyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Kademeli Normalleşme’ kararları bu hafta son kez uygulanıyor. Eskişehir’de hafta içi özellikle genç vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilen ve neredeyse tıklım tıklım doldurulan Porsuk çayı kenarı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kaldı. Vatandaşlar, 31 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısı sonrasında çıkacak yeni kararları bekliyor. 1 Haziran tarihinden itibaren uygulanacak olan bu kararlar ile kafe ve restoranların açılma ihtimalinin yanı sıra hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının da kaldırılması bekleniyor.
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