Yeni işbirliği ve uluslar arası bağlantılar için Anadolu Üniversitesi NAFSA 2022’de

Yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirerek uluslararası bağlantılarını güçlendirmek isteyen Anadolu Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen NAFSA Annual Conference & Expo 2022 isimli konferansa katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir, 31 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihleri arasında ABD, Denver-Colorado’da düzenlenen ve dünyanın en büyük uluslararası yükseköğretim fuarı olan “NAFSA Annual Conference & Expo 2022” isimli konferansa katıldı.

Yeni iş birlikleri için fırsat

NAFSA’da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Anadolu Üniversitesi’nin, Avrupa’daki ve Avrupa dışındaki partnerleri ve diğer yükseköğretim kurumları ile görüşmeler gerçekleştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulmasına odaklanıldı. Anadolu Üniversitesi, konferanslar açısından yükseköğretime dair farklı başlıklardaki panellere de katılım sağlayarak Erasmus+ çerçevesinde Avrupa’nın 25 ülkesindeki yükseköğretim kurumları ile 400’e yakın, Avrupa ülkeleri dışındaki 30’un üzerinde ortak ülke ile 300’e yakın kurumlararası anlaşma ve 46 farklı ülkedeki yükseköğretim kurumu ile imzalanan 110’un üzerinde uluslararası iş birliği protokolünü arttırmayı hedefliyor.

NAFSA nedir?

Kuruluşu 1948 yılına uzanan NAFSA Uluslararası Eğitimciler Derneği, 150’den fazla ülkede 3 bin 500’den fazla kurumda, dünya çapında 10 binden fazla üyenin ve uluslararası eğitimcinin ihtiyacına hizmet veren bir uluslararası eğitim birliğidir. Her yıl ABD’de düzenlenen “NAFSA Annual Conference & Expo” etkinliğine Türkiye’den de çok sayıda yükseköğretim kurumu “Study in Turkey” pavilyonu bünyesinde veya bireysel olarak katılım göstermektedir. Konferans hem var olan partnerlerle iletişimin sürdürülmesi ve iş birliklerinin canlı tutulmasına, hem de uluslararası alanda tanınırlığımızın arttırılmasına katkı sağlamaktadır.