Yeni İl Başkanı Süleyman Reyhan görevine başladı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı olarak atanan Süleyman Reyhan, bugün gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevine başladı.

14 Mayıs 2023’te gerçekleşecek seçimlerde Eskişehir’den milletvekili aday adayı olacağını belirterek AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı görevinden istifa eden Zihni Çalışkan’ın yerine eski İl Başkanı Süleyman Reyhan atandı. Yeni AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, bugün parti binasında gerçekleştirilen devir teslim töreni ile göreve başladı.

“Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapmak benim için büyük bir onurdur”

AK Parti Eskişehir İl Başkanı olarak 25 Temmuz 2018’den bu yana görev yapan Zihni Çalışkan’dan görevi teslim alan Süleyman Reyhan, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada “Şahsımı bir kez daha il başkanlığı görevine layık gördüğü için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, teşkilatımızın her kademesinde yol arkadaşlığı yapmak benim için büyük bir onurdur. İl başkanı olarak yaptığım en son konuşmada tüm teşkilat mensuplarımıza “Küskünlük ve kırgınlık bizim dava kültürümüzde kendisine asla yer bulmadı, bulmayacak. Bizler, ’Olanda hayır vardır’ düsturuna inanırız. Bizim siyasetimiz makama bağlı değil davaya bağlı bir siyasettir" diyerek seslenmiştim. Hamdolsun rabbim söylediklerimizle çelişen işler yaptırmadı. AK Parti’de görev yapan tüm başkanlar ve teşkilat üyeleri bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya gelmiştir. Tüm dava arkadaşlarım teşkilatımızın her kademesinde aynı heyecanla ve samimiyetle çalışmaktadır. Biz her daim ayakta kalmamızı ve şahlanışa geçmemizi buna bağlıyoruz. Bizim aramıza fitne tohumları saçmaya çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. AK partiye gönül vermiş teşkilat üyelerimiz arasında AK dava için hizmette ve hayırda yarış vardır. Hangi kademede olursa olsun samimiyetle ve gayretle çalışmak vardır” dedi.

“Bu ülkeye kaos, pazarlık ve kargaşa vaat ediyorlar”

Devir teslim töreninde 6’lı masa hakkında da konuşun AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, şu ifadeleri kullandı:

“2023 Cumhur İttifakı’nın zafer yılı olacak inşallah. 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini, milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Türkiye yüzyılı vizyonumuzla ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği vizyon doğrultusunda var gücümüzle çalışacağız. Bir masa etrafında toplanıp toplanıp dağılanlar, bu ülkeye kaos, pazarlık ve kargaşa vaat ediyorlar. Her günü eser ve hizmet siyasetiyle geçen AK Parti, ülkemizi ve şehrimizi yeni yatırımlarla, yeni politikalarla, yeni projelerle büyütmek için gece gündüz aşkla, şevkle çalışmaya devam edecektir.”