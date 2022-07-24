Yeni açılan “Beslenme ve Diyetetik Bölümü” öğrencilerini bekliyor

Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılında kurulan Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile eğitim vermeye hazırlanıyor.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2022-2023 akademik yılında yeni kurulan “Beslenme ve Diyetetik Bölümü” öğrencilerini bekliyor. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavlarının (YKS) açıklanması ve tercih döneminin başlamasıyla beraber bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek bölümün kontenjanı 40 kişi olacak. Öğrencilerin sayısal puanları ile tercih yapabileceği Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise Türkçe olacak.

Öğrenciler hem teorik hem de uygulamalı dersler alacak

Eğitimi başarı ile tamamlayan öğrenciler “diyetisyen” unvanı ile “lisans diploması” alabilecek. Eğitim süreci boyunca temel dersler, anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji gibi sağlık dersleri ile beslenme alan dersleri teorik ve teorik artı uygulamalı olarak alınacak. Eğitim sürecinin 3’üncü yılı sonunda öğrenciler yaz döneminde mesleki uygulama gerçekleştirecek. Eğitimin son senesinde ise öğrenciler seminer, proje hazırlama dersleri ile birlikte farklı alanlarda saha uygulamalarına katılarak mezun durumuna gelebilecek. Öğrenciler, yenilikçi ve manevra kabiliyeti yüksek bir akademik kadro ile köklü bir geçmişe sahip olan Anadolu Üniversitesi’nin sunduğu tüm fiziki imkanlardan faydalanabilecek.

Mezunlar, sağlıklı beslenme bilinciyle bireylerin yaşam kalitesini arttıracak

Tüm dünyada gelişen teknolojiler ile birlikte sağlıklı beslenme ve güvenilir besine ulaşma çok daha önemli bir nokta haline geldi. Diyetisyenlik mesleğinin amacı; toplumların yeterli ve dengeli beslenme yoluyla sağlıklı ve güvenli besinlere ulaşmasını sağlamak olarak biliniyor. Mezunlar diyetisyenlik mesleğiyle bireylerin yaşam kalitesini ve yaşam süresini arttırmak, gerektiğinde hastalıklara özgü tıbbi beslenme tedavilerini planlayarak uygulamasını sağlamak ve ulusal/uluslararası alanda beslenme konusundaki ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte yetiştiriliyor.

Bölümün her biri alanında tecrübeli öğretim üyelerinin akademisyenlik öncesi kurum tecrübeleri de bulunuyor. Multidisipliner çalışmalara sıcak bakan, üretken, işbirlikçi bir kadro ile yeni akademik döneme hazırlanan Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerini bekliyor.