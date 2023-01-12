YDYO öğrencilerinden “No:121 Konseri”

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO) tarafından düzenlenen "No:121 Konseri" Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016’da gerçekleştirildi.

Konsere Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ümit Deniz Turan, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur İstifçi ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış konuşmasını yapan YDYO Müdürü Prof. Dr. Ümit Deniz Turan, “Sanat her zaman bizim ruhumuzu ve zihnimizi besliyor. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için YDYO öğrencilerin tebrik ediyorum. Sanatla iç içe oldukları için onlarla gurur duyuyorum.” dedi.

YDYO Öğrenci Birimi’nden Öğr. Gör. Özlem Uzun koordinatörlüğünde gerçekleştirilen konserde; basgitar ve vokalde Ömer Özşirin, ritim gitar ve vokalde Havva Maytanman, vokallerde Gökçe Üyütüren, Beste Kürekçi, Simay Ece Ünlü ve Emrullah İçli, davulda Doğa Aytaçoğlu, gitar ve vokalde İbrahim Yiğit Ünlü sahne aldı.

Konser sonunda öğrencilere gönüllü destek veren müzik öğretmeni Deniz Dağkıran’a ve öğrencilere teşekkür belgeleri ve hediyeleri Öğr. Gör. Özlem Uzun tarafından takdim edildi.