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Yazın hafif kokulu parfümler tercih ediliyor

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar daha çok hafif kokulu parfümleri tercih ediyor.

ESKİŞEHİR 04.07.2021, 11:07
Yazın hafif kokulu parfümler tercih ediliyor

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar daha çok hafif kokulu parfümleri tercih ediyor.

Vatandaşlar, yaz sıcaklarında daha çok narenciye gibi taze ve meyvemsi kokuya sahip parfümleri kullanıyor. Eskişehir’de parfümeri çalışanı Zeynep Demirkoparan, vatandaşların sıcak havalarda hafif meyve kokulu parfümleri satın aldıklarını söyledi. İş yerinin imalatı olan parfümlerinin fiyatlarına da değinen Demirkoparan, “Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar hafif, insanı rahatsız etmeyecek ve narenciye kokuları gibi meyve kokularını tercih ediyorlar. Kışın daha baharatlı ve sert kokular tercih edilirken, yazın ise bunaltmayacak daha hafif kokular tercih ediliyor. Biz parfümleri kendimiz ürettiğimiz için 50 mililitrelik parfümü 15 TL’den satıyoruz. Parfümün kalitesine göre fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor ve fiyat aralığı 15 TL’den başlayıp 150 TL’ye kadar çıkıyor” diye konuştu.
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