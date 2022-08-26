Yazılı uyarılar da onların umurunda değil

Eskişehir’de yazılı uyarılara rağmen kaldırımlara ve elektrik direklerinin dibine bırakılan çöpler, çevre kirliliğine neden oluyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer, Kırmızıtoprak ve Osmangazi mahallerinde bulunan bazı sokaklardaki çöpler dikkat çekti. Yapılan uyarılara rağmen gündüz vakti kaldırım veya elektrik direklerinin dibine bırakılan atıklar, çevre kirliği oluşturdu. Çöplerin yoğunluklu olarak bırakıldığı alanlara ise yazılı uyarı yapılması göze çarptı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, çöplerin etrafa yayıldığını ve halk sağlığı tehlikeye attığını belirterek, yetkililerin sorumlular nezdinde gerekli denetimi yapması çağrısında bulunuyorlar.