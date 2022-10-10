Yazar Özcan Mutlu, Eskişehirli okurları ile buluştu

Tepebaşı Belediyesi’nin etkinliğine katılarak “Almanya Nasıl Vatan Oldu? Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 60. Yılı” kitabını anlatmak üzere kente gelen yazar Özcan Mutlu, katıldığı söyleşide okurları için kitabını da imzaladı.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkını sevilen yazarlar ile bir araya getirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Yazar Özcan Mutlu da “Almanya Nasıl Vatan Oldu? Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşması’nın 60. Yılı” kitabını anlatmak ve okurları için imzalamak üzere Eskişehir’e geldi. Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra çok sayıda kitapsever katıldı. Söyleşide; Başkan Ataç, Özcan Mutlu ve Gelişim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Şahbaz, Almanya’ya işçi olarak yapılan yolculuğa dair tecrübe ve birikimlerini katılımcılar ile paylaştı. Türk işçilerin Almanya’ya işçi olarak çıktıkları yolculuğun anlatıldığı bir filmin gösterimi ile başlayan programda Özcan Mutlu, “60 yıl önce büyüklerimiz Almanya’ya gittiklerinde, Anadolu’nun 4 bir tarafından vatandaşlarımız, ellerinde tahta bavulları, tek bir kelime Almanca bilmeden, Almanya hakkında bilgi sahibi olmadan, oranın kültürünü yakından uzaktan bilmeden büyük bir maceraya atıldılar. Dedem de bunlardan biriydi. İnsanlar köylerinden kalkıp Almanya’ya giderken kendilerini ne beklediğini bilmiyorlardı. Oraya gittiklerinde, bu taraftan sahipsiz kalırken Almanya’da da dışlanıyorlardı. Rahmetli dedem anlatırdı, o zamanlar internet yok, Türk gazeteleri bile yok. Süper markete gittiklerinde yanlışlıkla domuz eti almamak için tavuğu ellerini çırparak tarif ederlermiş. Memlekete mektup attıklarında aylar sonra ancak cevap alabilirlermiş” diye konuştu.

“Bugüne kadar süren ilişkilerimiz son derece olumlu ve verimli şekilde devam ediyor”

Başkan Ataç ise Özcan Mutlu’nun Tepebaşı Belediyesi’nin Almanya ile ilişkilerinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Birgün Hürriyet gazetesinin Berlin temsilcisi ile sohbet ederken, Almanya’dan bir kardeş şehir fikri ortaya çıktı. Sevgili Özcan ile birlikte olma şansı bulduk, 1999-2013 yılları arası eyalet milletvekili, 2013-2017 arası da federal milletvekilliği yaptı. Bu çok büyük bir başarıdır Almanya’da. Neticede bize katkıları ile doğu Almanya’dan Treptow-Köpenick ile kardeş şehir olmak üzere çalışmaları başlattık. Bugüne kadar süren ilişkilerimiz son derece olumlu ve verimli şekilde devam ediyor” sözlerini kullandı.

“Almanların Türklerle çalışmak istediklerini gördüm”

Etkinlikte konuşan Erdal Şahbaz ise “2008’de Eskişehir Genç İş Adamları Derneği’nin kurucu başkanı olarak o süreçte Almanya Treptow-Köpenick ile kurulan kardeşlik ilişkilerine katkı vermek üzere çalıştık. Çalıştığımız STK’lar ve kendi kurumlarımızda, yaşadığımız kente katkı vermeye çalışıyoruz. ESGİAD ve Gelişim Okulları’nda yaptığımız çalışmalar devam edecek. Eğitimci olduğum için, Özcan’ın kitabını da dikkatle okudum. Etkilendiğim kavram, kesinlikle insan gücünün niteliği oldu. Türk-Alman iş adamları ile de görüştüm ve bizlere dair halen büyük beklentileri var. Almanların Türklerle çalışmak istediklerini gördüm” dedi.

Yazar Mutlu kitabında ele aldığı, 60 yıl önce Almanya’ya işçi olarak giden nesillerin hikayesini, Eskişehirliler ile paylaştı. Mutlu, söyleşi sonunda tüm telif geliri kız çocukların eğitimine bağışlanan kitabını, okurları için imzaladı.