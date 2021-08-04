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Yaz okulunda minikler karate öğreniyor

Eskişehir Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü yaz okulu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ESKİŞEHİR 04.08.2021, 14:30
Yaz okulunda minikler karate öğreniyor

Eskişehir Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü yaz okulu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çocuklar bir çok branşta ilgili spor dalının inceliklerini öğreniyor. Eskişehir Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Karate yaz okulu çalışmaları da Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda haftanın üç günü devam ediyor. Antrenör Sami Togay nezaretinde yapılan çalışmalar okullar açılıncaya kadar devam edecek. Karate sporunun inceliklerini öğretip ve temel seviyede eğitim verdiklerini kaydeden Togay, "Çocuklarımıza karate sporunu öğretmenin yanı sıra disiplinli, vatanına, milletini seven gençler yetiştirmeye çalışıyoruz. Karate sporunu sevenleri çalışmalara bekliyoruz" dedi.
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