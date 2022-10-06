Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı

Kaza, Süleyman Çakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadına cip çarptı. Sağ şeritteki otomobilin yol vermesiyle yaya geçidini kullanmaya başlayan kadına sol şeritten gelen cipin çarptığı anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Kaza sonrası yaralanan ve olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.