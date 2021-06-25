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Yavru baykuş emin ellerde

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, vatandaşlar tarafından kent merkezinde bulunan yavru baykuşa ev sahipliği yapıyor.

ESKİŞEHİR 25.06.2021, 14:35
Yavru baykuş emin ellerde

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, vatandaşlar tarafından kent merkezinde bulunan yavru baykuşa ev sahipliği yapıyor.

Vatandaşlar tarafından kent merkezinde bulunan yavru bir baykuş, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne teslim edildi. Merkezde Tepebaşı Belediyesi veteriner hekimleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan yavru baykuş, bakımları aksatılmadan misafir ediliyor. Yetkililer, vatandaşların yaban hayvanlarına karşı duyarlılık gösterdiğini belirterek, zor durumda olduğu düşünülen yaban ya da sokak hayvanlarının vakit kaybedilmeden bildirilmesi konusunda uyarıda bulundu. Yavru baykuşun, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edileceği bildirildi.
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