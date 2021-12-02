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Yaşam Köyü’ne tam not

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne ’Çevre Oskar’ı olarak adlandırılan dünyanın en prestijli çevre ödülü olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nü takdim etmek üzere Eskişehir’e gelen Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek ve beraberindeki heyet, Melih Savaş Yaşam Köyü’nü yerinde inceledi.

ESKİŞEHİR 02.12.2021, 16:44
Yaşam Köyü’ne tam not

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne ’Çevre Oskar’ı olarak adlandırılan dünyanın en prestijli çevre ödülü olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nü takdim etmek üzere Eskişehir’e gelen Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek ve beraberindeki heyet, Melih Savaş Yaşam Köyü’nü yerinde inceledi.

Energy Globe Vakfı tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nün 2021 yılı kazananı, Tepebaşı Belediyesi oldu. Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Ulusal Enerji Küresi Ödülü’ne 180’den fazla ülke tarafından çevreyi korumaya yönelik 2 bin 500’den fazla sürdürülebilir proje sunuldu. ’REMOURBAN, Lighthouse City of Tepebaşı’ projesi ile birinciliğe layık görülen Tepebaşı Belediyesi’ne ödülünü takdim etmek üzere Eskişehir’e gelen Energy Globe Vakfı’nı Temsilen İstanbul Avusturya Başkonsolosluğundan Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, Ticaret Müsteşar Yardımcısı Eva Weithaler, Hukuk Danışmanı ve Proje Müdürü Nil Kaynak, projenin hayata geçirildiği Melih Savaş Yaşam Köyü’nü yerinde inceledi. Konuk heyete merkezi gezerken Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç eşlik etti. Misafirler merkezde yer alan Alzheimer Konukevi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi, Fizyoterapi Merkezi ve elektrikli bisikletler gibi çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, Tepebaşı Belediyesi’nin Türkiye’nin ilk uygulamalı Akıllı Şehir Projesi REMOURBAN’ı çok beğendiklerini, projenin çevreye katkılarının yanı sıra sosyal yönleri ile çok değerli olduğunu kaydetti. Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek, "Çevre Oscar’ı" olarak da adlandırılan dünyanın en prestijli çevre ödülü olarak kabul edilen Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nü, Melih Savaş Yaşam Köyü’nde uygulanan Avrupa Komisyonu’nun birinci nesil Akıllı Şehir Projesi REMOURBAN ile Türkiye’ye ilk kez kazandırmış olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Başkan Ataç, derinleşen küresel iklim krizine karşı temiz enerji ve çevre odaklı çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

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