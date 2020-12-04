Yasak öncesi kuyruk

Sokağa çıkma yasağına hazırlık yapan vatandaşlar, gıda ürünleri satışı yapan işyerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Pandemi tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00 ile 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00 arası Türkiye genelinde tüm yaş gruplarına yönelik uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, evinde vakit geçirecek insanları gıda alışverişine yöneltti. Yasakların başlamasına saatler kala özellikle kuruyemiş, şarküteri gibi gıda ürünlerinin satışı yapılan işyerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bazı işyerlerinin önünde sosyal mesafeye dikkat edilirken bazı işyerlerinin önünde sıra bekleyen insanların dikkatsizliği tedirginlik yaşattı.