Yaşadığı evin penceresine sıkışan kedi hayatını kaybetti

Eskişehir’de yaşadığı evin dik açılan penceresine sıkışan ve gece boyu orada kalan kedi hayatını kaybetti.

Olay, Şirintepe Mahallesi Yayla Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın ilk katındaki evde yaşayan kedi, dairenin dik açılan penceresine sıkıştı. Akşam saatlerinde sıkışan kedinin çıkarttığı sesler sonucu çevrede yaşayanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi fakat özel mülk olduğu için müdahale edilemedi. Evde yaşayanların gece boyu işte olmasından dolayı sıkışan kedi sabaha kadar orada kaldı.

Sabah saatlerinde itfaiye ekipleri hem vatandaşların tepkilerinden hem de evde yaşayan kişilerin gelmemesinden dolayı kediyi bulunduğu yerden aldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan kedinin hayatını kaybettiği öğrenildi.