Yarım kalple dünyaya gelen çocuk ESOGÜ Hastanesi’nde sağlığına kavuştu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine ’Triküspid Atrezisi’ hastalığı şikayeti ile gelen çocuk gerçekleşen operasyonla sağlığına kavuştu.

Gerçekleştirilen ameliyat hakkında verilen bilgide ameliyatın üç aşamalı olduğuna dikkat çekildi. Doğuştan olan hastalığın ameliyatının ilkinin yeni doğduğunda, ikincisinin ise bebeklik döneminde Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapıldığı, riskli olan üçüncü aşama ameliyatın ise ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyona ESOGÜ Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi ekibinin yanı sıra; Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Uçar ve Dr. Öğr. Üyesi Pelin Köşger, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici ve Dr. Öğr. Üyesi Eylem Kıral da özverili çalışmalarıyla katkıda bulundu.

Eskişehir’de doğumsal kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi konusunda başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Şişli, “Son yaptığımız ameliyat da dahil olmak üzere şu anda birçok merkezde yapılamayan bu tür komplike ameliyatlar ESOGÜ Hastanesi bünyesinde yapılıyor. Bu anlamda İstanbul, Ankara, İzmir gibi çevre illerle birlikte yenidoğan ve tüm çocuk kalp ameliyatlarını yapan bir merkez haline gelmiş bulunmaktayız” dedi.

Doç. Dr. Emrah Şişli, ESOGÜ Hastanesi’nde dünya standartlarında en modern şartları sağlayacak şekilde yeniden düzenlenen Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ünitesinin faaliyete geçmesi ile daha büyük başarılara imza atmak istediklerini de sözlerine ekledi.