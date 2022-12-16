Yargıtay ve Anadolu Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yargıtay Başkanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

“Hukuk Fakültesi Staj, Hukuk Kliniği Çalışmaları ve Eğitim İş birliği Protokolü” imza töreni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recai Dönmez de yer aldı.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerini kapsayan protokol ile öğrenciler Yargıtay’da staj yapacak. Bir ay sürecek staj, sömestr ve yaz tatili olmak üzere iki dönemde uygulanacak. Yargıtay Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından organize edilen staj programı isteğe bağlı olacak. Yargıtay Başkanlığının sınırlı sayıda üniversiteye tanımış olduğu bu imkân ile Hukuk Fakültesi öğrencileri derslerde gördükleri konuları somut bir şekilde pratiğe dökme fırsatı yakalamış olacaklar.

Bilindiği üzere Yargıtay, ülkemizin en geniş çerçeveli yargı kolu olan adli yargının en üstünde yer alan bir yüksek mahkemedir. Yargıtay yakın zamanlarda taşındığı görkemli bir yapı topluluğu içinde hizmet sunmaktadır. Etkileyici bir atmosfere sahip bu yapı topluluğunda bulunmanın hukuk öğrencilerinin motivasyonu bakımından da önemli bir katkı sunması bekleniyor.