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Yaralı leylekleri jandarma kurtardı

Eskişehir’de devriye görevi sırasında 2 yaralı leyleği bulan jandarma ekipleri, tedavilerinin yapılması için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

ESKİŞEHİR 24.08.2021, 10:27
Yaralı leylekleri jandarma kurtardı

Eskişehir’de devriye görevi sırasında 2 yaralı leyleği bulan jandarma ekipleri, tedavilerinin yapılması için Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

Edinilen bilgilere göre, Han İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ertan mahallesinde gerçekleştirilen devriye görevi esnasında kanadından ve ayaklarından yaralanmış 2 adet leylek bulundu. Uçamayan leyleklere ilk müdahale jandarma ekiplerince yapıldı. Daha sonra yaralı leylekler tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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