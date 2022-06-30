banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
CHP'nin asgari ücret önerisini yüzde 40
CHP'nin asgari ücret önerisini yüzde 40
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Yaralı köpek sağlığına Tepebaşı’nda kavuşuyor

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi tarafından araç çarpması sonucu ayağı kırılan köpeğin ilk müdahalesi yapıldı.

ESKİŞEHİR 30.06.2022, 10:05
Yaralı köpek sağlığına Tepebaşı’nda kavuşuyor

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi tarafından araç çarpması sonucu ayağı kırılan köpeğin ilk müdahalesi yapıldı.

Çukurhisar Mahallesinde araba çarpması sonucu ayağı kırılan köpeğin durumuyla ilgili duyarlı vatandaşların haber vermesi üzerine mahalleye giden Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri, yaralı köpeği olduğu yerden alarak ilk müdahaleyi merkezde gerçekleştirdi. Yapılan muayene sonrası cerrahi operasyona ihtiyaç duyulması nedeniyle ‘Can Dostum’ projesinde de yer alan hayvanseverler Çiğdem Ertoğlu, Yaprak Eryılmaz ve Meral Yılmaz’ın destekleriyle özel bir klinikte tedavisi yapıldı.

Klinikte tedavisi tamamlanan köpek, ameliyat sonrası gözetim altında olması ve bahçeli bir yerde bulunması gerektiğinden geçici olarak hayvansever Saniye Vergin’in bahçesine götürüldü. Tedavi sonrası gereken bakım desteği ise yine Doğal Yaşam Merkezi yetkililerince sağlandı. Yetkililer, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve kontrollerinin devam ettiğini belirtti. Bu tür olayların yaşandığını söyleyen yetkililer, duyarlı Eskişehirlilerin ve gönüllülerin kendilerine büyük destek verdiklerini ve büyük dayanışma örneği sergilediklerini vurguladı.

Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu