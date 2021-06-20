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Yaralı ala geyik yavrusuna köylü sahip çıktı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde sağanak yağmur sonrasında yaralı bulunan ala geyik yavrusuna köylüler sahip çıktı.

ESKİŞEHİR 20.06.2021, 22:15
Yaralı ala geyik yavrusuna köylü sahip çıktı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde sağanak yağmur sonrasında yaralı bulunan ala geyik yavrusuna köylüler sahip çıktı.

Seyitgazi Göcenoluk Mahallesi’nde sağanak yağmur sonrasında köylüler tarafından yol kenarında yaralı ala geyik yavrusu bulundu. Köylüler ardından geyik yavrusunu Göcenoluk Mahalle Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz’a teslim edildi. Bir süre geyiğe kendisi müdahale eden muhtar, ardından yetkililere bilgi verdi. Yetkililere teslim edilen geyik yavrusu tedavisi yapılmak üzere Eskişehir’e getirildi.
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