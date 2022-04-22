Yaptığı müzik ile adeta eski Ramazan günlerini yaşatıyor

Eskişehirli kanuni Ümit Derin sokakta yaydığı Türk ezgileriyle adeta eski Ramazan günlerini hatırlatıyor.

Kanun çalmayı babasından öğrenen Ümit Derin, 28 yıldır dinleyicilerine doyumsuz bir müzik ziyafeti sunuyor. Eskişehir Hamamyolu caddesinde sokak müzisyenliği yapan Derin, yaydığı Türk ezgileriyle dinleyicilerine adeta eski Ramazan günlerini hatırlatıyor. Zamanında ünlü solistlerle de çalıştığını söyleyen virtüöz Derin, sokakta müzik icra etmenin kendisini iyi hissettirdiğini belirtti. Ramazan ayında tasavvuf müziğinin kanun sesi ile uyumlu olduğunu dile getiren Ümit Derin sözlerine şöyle devam etti:

“28 senedir baba mesleğini sürdürüyoruz. Genç yaşlarımda ünlü solistlere çalıştım. Kanun, enstrümanlar arasında en zengin aletlerden biri. O yüzden farklı farklı yetenekleri var. Biz de çocuk yaşta başladığımız için bu mesleğe, çevremiz tarafından beğeniliyoruz. Ramazan ayında kanun sesi tasavvuf müziğine daha iyi gidiyor. Ramazan ayında olduğumuz için kanun sesi insanlara eski günleri hatırlatıyor o yüzden çok beğeniyorlar.”

Ümit Derin, icra ettiği müzik ile yoldan geçen birçok Eskişehirlinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kanun sesini duyduğu an kendisini eski günlerde hissettiğini aktaran vatandaş Günnaz Kılıç, ”Müzik çok dikkatimi çekti, huzur veriyor bana. Eski Ramazanlar çok güzeldi ama şu anda öyle Ramazan havasını göremiyorum. Bu müzik de o günleri hatırlattığı için insanı maziye götürüyor” dedi.