Yaklaşık 2 milyon dekarlık alanda 69 teknik elemanla süne sürveyi yapıldı

2022 yılı bitki sağlığı uygulama programı gereğince Eskişehir tarım ve orman müdürlüklerinin yürüttüğü hububat zararlılarının en başında gelen süne zararlısı mücadele çalışmalarının arazi ayağı sona erdi.

6 Nisan tarihinde kışlak sayımları ile arazi çalışmaları başlamıştı. Yapılan sayımlarda bu yıl kışlaklardaki süne sayısı 2021 yılı ilkbahar sayımına göre meşede yüzde 23, gevende ise yüzde 77 azalma olduğu belirlendi. Arazide de süne popülasyonunun pek görülmeyeceği tahmini yapıldı. Sayımlar sonrasında da kışlaktan iniş takipleri yapıldı. Havaların ısınması ile birlikte ovaya göçün 15 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında tamamlandığı görüldü.

11 ilçe, 256 yerleşim biriminde 19 teknik ekip 1 merkez kontrol ekibi olmak üzere 20 ekipte toplam 69 teknik eleman ile 1 milyon 919 bin 930 dekar alanda kışlamış ergin sürveyine 13 Nisan tarihinde başlandı. Çalışmalar 22 Mayıs tarihinde sona erdi. Çalışmalar neticesinde 10 metrekarede yaklaşık 1 adet süne tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bulunan bu değerler 2021 yılı ile birlikte son 20 yılın en düşük değerleri olduğu kaydedilirken, bu nedenle süne emgi oranlarının buğdayda satış fiyatını etkilemeyecek düzeyde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.