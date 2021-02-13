Yaklaşan soğuk havalar için ‘Antifriz’ tedbiri

Tüm yurt genelinde önümüzdeki günlerde beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava, antifriz satışlarını arttırdı.

Geçtiğimiz ay yaşanan kar yağışlarıyla birlikte Eskişehir’de gece sıcaklığının eksi 21 dereceye kadar düşüşü, tedbirsiz araç sahiplerine zor anlar yaşatmıştı. Önümüzdeki günlerde beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk havalarda aynı hatayı yapmak istemeyen araç sahipleri, antifriz için yoğun talep oluşturdu.

Eskişehir’de otomobil parçaları satışı yapan bir firmada çalışan Ali Curu, “Geçtiğimiz haftalarda yaşanan aşırı soğuk havalarda tedbirsiz davranan vatandaşlar sorunlar yaşadı. Bunu çevremizde çok duyduk. Önümüzdeki günlerde havaların tekrar soğuyacağını öğrenenler bu sefer tedbir amaçlı antifriz alımına başladı. Araç parçalarının içinde bulunun suyun donması, tahribatlara yol açabiliyor. Antifriz kullanıldığı takdirde araç parçalarındaki su eksi 40 dereceye kadar donmaz. Vatandaşlar bu konuda bilinçlenmeye başladı” dedi.

“4 mevsim araç suyunda antifriz olmalıdır”

Antifrizin sadece kış aylarında araç için faydalı olduğu algısının yanlış olduğunu belirten Curu, “Yaz aylarında donma riski olmasa dahi küflenme ihtimali olan sular için antifriz etkilidir. Yani sadece kış aylarında değil, 4 mevsim araç suyunda antifriz olmalıdır. Radyatörde, hortumlarda küflenen su parçalara zarar verir” ifadelerini kullandı.

“Antifrizlerdeki asidik değer kalitesine göre değişiyor”

Satın alınacak antifrizin araç sağlığı için önemli olduğunu ve kaliteli ürün kullanımının gerekliliğinden bahseden Ali Curu, şu ifadelere yer verdi:

“Piyasada çok fazla antifriz markası var. Fakat kaliteli seçim çok önemlidir. Kaliteli bir antifriz suyun donma riskini en aza indirir ve araç sağlığı için gereklidir. Ucuz olması için kalitesiz antifriz kullanımı hem işlev yönünden kötüdür hem de araca farklı zararlar verebilir. Antifrizlerdeki asidik değer kalitesine göre değişiyor. Kalitesiz ürün kullanımında radyatör, hortum, termostat gibi kısımlarını patlatıp zarar verebiliyor. Ucuz antifrizlerden kaçınmak gerekiyor. Konsantre antifrizler suyla bire bir karışır. Yani 1 litre antifriz için 1 litre su kullanılır ve donma derecesini eksi 40’a kadar düşürür. Fakat kalitesiz antifrizlerde aynı oranda karışım yapıldığı takdirde etki azalır ve donma derecesi eksi 10 civarlarında kalabiliyor.”