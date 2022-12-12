Yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Eskişehir’de yakalanan 1 şüphelinin üzerinde 78 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde S.B. isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada ise 78 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.