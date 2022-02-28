Yakalanan şahsın üzerinden tabanca çıktı

Eskişehir’de yakalanan bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, Tepebaşı İlçesi’nde bir şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli S.Ü.’nün yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi