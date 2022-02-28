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Rusya, Batılı ülkelerin hava sahasını Rus uçaklarına kapatmasına karşılık 36 ülkeye uçuşları sınırlandırdığını duyurdu.
Sancaktepe TEM Otoyolu’nda metal ve sac yüklü tır devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada metal ve sac parçaları yola saçıldı. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırılırken TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Yakalanan şahsın üzerinden tabanca çıktı
Eskişehir’de yakalanan bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.
ESKİŞEHİR 28.02.2022, 16:12
Eskişehir’de yakalanan bir şahsın üzerinden tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, Tepebaşı İlçesi’nde bir şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli S.Ü.’nün yapılan üst aramasında 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi