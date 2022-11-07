Yakalanan otomobil hırsızı tutuklandı

Eskişehir’de çaldığı otomobil ile gittiği Kocaeli’de yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçesi’nde park halindeki bir otomobili çalınmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli şahsın çaldığı araç ile Kocaeli istikametine gittiği tespit edildi. Araç, içindeki şüpheli ile birlikte Kocaeli’ne bağlı Derince İlçesi’nde yakalandı.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.