Eskişehir’de jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık suçundan aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ‘Hırsızlık’ suçundan arandığı öğrenilen Y.A., yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak Eskişehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.