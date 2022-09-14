Yakalanan 112 şüpheliden 51’i tutuklandı

Eskişehir’de son 30 günde farklı suçlardan kaydı bulunan 112 şüpheli yakalanırken, şahıslardan 51’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 30 günde gerçekleştirilen suç ve suçlularla mücadele operasyonlarında 112 kişi yakalandı. Çalışmalarda hırsızlık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, fuhşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek ve yer temin etmek suçlarından aranması ve hapis cezası bulunan 112 şahıstan 51’i tutuklandı.