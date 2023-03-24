Yağmurlu havalarda scooter kullanımı araca zarar verebilir

Eskişehir’de scooter tamirciliği yapan İsmail Yücel, yağmurlu havalarda aracın içine sızan suyun bin liradan 4 bin liraya kadar hasarlar verdiği konusunda uyardı.

Odunpazarı İlçesi Akarbaşı Mahallesi’nde 15 yıldır scooter tamirciliği yapan İsmail Yücel, yağmurlu havalar konusunda kullanıcıları uyardı. Yücel, scooterların yağmurlu havalarda kullanıldığında batarya ve ana kartın bulunduğu alt kısmına sızan suyun araca büyük hasarlar verdiğini belirtti. Sızan yağmur suyunun başta ana kart olmak üzere tesisat ve bataryaya zarar verdiğini söyleyen tecrübeli tamirci Yücel, "Bahar aylarında havalar değişkenlik gösterebilir. Güneşli olan günde daha sonra yağmur yağabiliyor. Yağmura elektrikli scooterları ile yakalananlar kullanıcıların bazıları araçlarında oluşan hasardan dolayı tamire getiriyorlar. Bu ve benzeri hasarların oluşmaması için öncelikle sağanak yağışlarda aracı kullanmamak gerekiyor. Bunun dışında alınabilecek önlem alt kısımda bulunan kapağın silikonlarının kontrol edilmesi, eskimişse yenilmesi gerekiyor. Çünkü su damlacıkları genellikle buralardan sızıyor. Bahse konu hasarların parça maliyetleri bin liradan başlıyor, 4 bin liraya kadar çıkabiliyor” diye konuştu.