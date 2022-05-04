Yağmurda kaybolan plakalar yollarda bulundu

Eskişehir-Alpu yolu üzerinde dün akşam saatlerinde etkili olan aşırı yağışın ardından, sel sularına karışan birçok araç plakası bulundu.

Eskişehir’de dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentin farklı noktalarındaki yollar su altında kaldı. Araçlar, göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Su baskınında onlarca aracın plakası ise yağmur sularına karıştı ve farklı yerlere sürüklendi. Yollardaki çukurlarda oluşan su birikintilerini göremeyen çok sayıda sürücünün araç plakaları sarsıntı sebebi ile düştü. Eskişehir-Alpu yolu üzerinde araç plakalarını yollarda bulan bazı vatandaşlar, bölgenin yakınlarında yer alan şantiyeye bıraktı. Suların çekilmesi ile ortaya çıkan plakalar, sosyal medyada paylaşılarak sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor.