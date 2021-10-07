banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
WhatsApp'ın çöküşü Telegram'a 50 milyon yeni kullanıcı kazandırdı
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
YouTube Music, arka planda müzik dinlemeyi ücretsiz hale getiriyor
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İmamoğlu: Sözümüz var, başaracağız
İmamoğlu: Sözümüz var, başaracağız

Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kedi kurtarıldı

Eskişehir’de bir öğrenci yurdunun yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kediyi kurtarmak için AKUT Eskişehir ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

ESKİŞEHİR 07.10.2021, 09:32
Yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kedi kurtarıldı

Eskişehir’de bir öğrenci yurdunun yağmur suyu tahliye borusuna sıkışan anne kediyi kurtarmak için AKUT Eskişehir ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Olay, 5 Ekim günü sabah saatlerinde Eskişehir Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Duvarlarının içinden kedi sesi geldiğini fark eden öğrencilerin yönetime başvurmasıyla birlikte yurda itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin incelemesi ve çalışmaları sonucu kedinin duvarın içinden geçen yağmur suyu tahliye borusunda olduğu tespit edildi. Kedinin devamlı hareket etmesi sebebiyle tahliyesini sağlayamayan itfaiye ekipleri yurttan ayrılmak zorunda kaldı. Saat 21.00 sıralarından AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibinin 6 gönüllüsü çalışmalara devam etmek üzere yurda ulaştı. Yaklaşık 4 saat süren özenli çalışma sırasında AKUT Eskişehir ekibi, kedinin bulunduğu alanı özel kamera yardımıyla izledi. Kedi ile iletişim kuran ekipler sakinleşmesini sağladı.

Çalışmaların sonucunda açılan alanlardan kedi kendi imkanları ile çıkarak yurdun eksi 2’nci katında bulunan yavrularının yanına kaçtı. Öğrenciler ve yurt görevlileri AKUT Eskişehir ekibinin özverili çalışması için teşekkürlerini iletti.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1