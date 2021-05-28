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Yağmur altına terk ettiler

Eskişehir’de etkisini gösteren yoğun yağış insanlar gibi hayvanları da olumsuz etkilerden, otlaması için çimenlik alana bağlanan bir atın sağanak yağış altında bırakılması görenleri üzdü.

ESKİŞEHİR 28.05.2021, 17:08
Yağmur altına terk ettiler

Eskişehir’de etkisini gösteren yoğun yağış insanlar gibi hayvanları da olumsuz etkilerden, otlaması için çimenlik alana bağlanan bir atın sağanak yağış altında bırakılması görenleri üzdü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı yoğun yağmur yağışı Eskişehir’de etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağmurdan insanlar kaçarken bazı hayvanlar gene unutuldu. 71 Evler mahallesindeki boş bir arazide otlanması için bırakıldığı tahmin edilen sahipli atın, yağmur altında ıslanıp sırılsıklam kalması dikkat çekici bir görüntü sergiledi.
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