Yağışlı hava turistlerin gondol sefasına engel olamadı

Eskişehir’de pazar günü etkili olan yağışlı havaya rağmen şehrin önemli turizm etkinliklerinden olan gondol seferlerinde yoğunluk yaşanması dikkat çekti.

Eskişehir’de vatandaşların yanı sıra yabancı misafirlerin de ilgisini çeken gondol turlarında kış sezonuna girilmesiyle birlikte azalma yaşanırken, bu hafta sonu yağmura rağmen gondol seferleri büyük ilgi gördü. Gondol seferleriyle Porsuk Çayı çevresindeki güzellikleri görmek isteyen bazı turistlerin yağmurluk ve şemsiyeleriyle birlikte turlara katıldığı gözlemlendi. Yağışlı havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek, gondoldan şehrin güzelliklerini seyretti.