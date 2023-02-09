Yağışlar başladı, bot satışları normale döndü

Eskişehir’de yağışsız geçen günler sebebiyle elindeki ürünleri satamayan ayakkabıcı esnafı kar yağışıyla sayesinde stokları eritmeye başladı.

Eskişehir’de geç gelen yağışlar sebebiyle bot stoklarını elden çıkaramayan ayakkabıcıların sonunda yüzü güldü. Geçtiğimiz haftadan itibaren başlayan ve etkisini arttırmaya devam eden yağışlar esnafın bot satışlarını yoğunlaştırdı. Yağış beklenen aylarda kurak geçen günler sebebiyle bu sene elindeki stoku çıkaramamaktan endişelenen esnaf, kar yağışıyla beraber ellerindeki ürünlerin satmaya başladıklarını söyledi. İşlerin mevsim normallerine döndüğünü ifade eden ayakkabıcı, işlerden tatmin olduklarını belirtti.

“Yavaş yavaş elimizdeki stoklar erimeye başladı”

Eskişehir’de ayakkabıcılık Yasin Topraklı, nisan ayına kadar işlerinin devam edeceğini dile getirdi. Ellerindeki stokların yavaş yavaş erimeye başladığına dikkat çeken Topraklı, “Yağışlarla birlikte işler mevsim normallerine döndü, şu anda rayında gidiyor. İşlerimiz eskisine nazaran daha iyi oldu. Mevsimin biraz sonuna doğru geliyoruz ama yine de işler tatmin ediyor. Yavaş yavaş elimizdeki stoklar erimeye başladı. Şubat ve mart ayına kadar işlerimiz aktif bir şekilde devam eder, nisan ayında ise azalmaya başlar. Tüm ürünleri elden çıkartmamız zor bir şey satabildiğimiz kadarını satacağız. Geçen sene de hepsini satamamıştık, illa elimizde kalanlar olmuştu. Bu işler biraz stoka bağlı, bu sene elimizdeki stok biraz daha düşüktü. Belki bu sene elimizdeki ürünler bitebilir, geçen sene daha stoklu girmiştik. Çünkü geçen sene de kış mevsimi biraz daha sakin geçmişti. Ondan dolayı geçen seneyi göz önünde bulundurarak bu sene daha kontrollü stok getirdik” dedi.

“Eldeki ürünler çıkmayacak diye bir korku vardı”

Mevsimsel değişiklikler sebebiyle daha az bot stoku yaptıklarını ifade eden Topraklı, son 3-4 sene içerisinde bot satışlarının eskiye kıyasla daha az olduğunu söyledi. Yağış olmasaydı son günlerdeki satışların olmayacağını dile getiren Topraklı, “Kış mevsiminin eskisi gibi etkili olmaması sebebiyle daha az bot stoku yapmaya başladık. Son 3-4 sene içerisinde mevsimsel şartlardan dolayı bizim bot stoklarımız azalmaya başladı. Biz de bu işe para bağladığımız için çok fazla bot stokuna girmiyoruz artık. Ama 3-4 sene önce mevsimsel olarak her şey daha iyiydi, bot satışları da yüksek olduğu için daha çok stokla sezona giriyorduk. Yine de bu kar yağışı esnafın yüzünü güldürdü diyebiliriz. Bu yağış olmasaydı son günlerdeki satışlar olmazdı. Eldeki ürünler çıkmayacak diye bir korku vardı. Yağışlar başlamaydı ve mart ayına kalsaydı zora girerdik. Sırf biz değil, herkes zora girerdi. Bütün Türkiye zora girebilirdi, susuzluk ve kuraklıkta olabilirdi” şeklinde konuştu.