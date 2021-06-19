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Yağış sonrası oluşan göletler araçları zora soktu

Eskişehir’de yağan kısa süreli yağmur, bazı yollarda göletlerin oluşmasına neden olurken araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

ESKİŞEHİR 19.06.2021, 16:32
Yağış sonrası oluşan göletler araçları zora soktu

Eskişehir’de yağan kısa süreli yağmur, bazı yollarda göletlerin oluşmasına neden olurken araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Ihlamurkent mahallesi ana caddelerinde göletlerin oluşmasına sebep olan yağmur yüzünden araçlar yoldan geçerken zorlandı. Oluşan göletler geçen araçları adeta yağmur suyuyla yıkadı. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri bir süre yolu kullanamadı.
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