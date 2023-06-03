Yağış bölgeyi terk etmiyor

Eskişehir bölgede günlerdir devam eden yağışın bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken, hava sıcaklığı da azalacak.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre, bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada, “Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği beklenmemektedir. Rüzgâr, kuzey ve batılı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illeri genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, heyelan riski, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağış beklenen sahada yer seviyesi ile yüksek atmosferdeki sıcaklık farkından (konvektivite) dolayı yağışların bütün sahada değil, yerel olacağı beklendiğinden bazı noktalarda kısa süreli etkili olabileceği değerlendirilmektedir” denildi.