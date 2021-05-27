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Yağan yağmur köylülerin yüzünü güldürdü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Cevizli mahallesinde uzun süren kuraklığın ardından yağan yağmur köylüleri mutlu etti.

ESKİŞEHİR 27.05.2021, 16:08
Yağan yağmur köylülerin yüzünü güldürdü

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Cevizli mahallesinde uzun süren kuraklığın ardından yağan yağmur köylüleri mutlu etti.

Mahallede öğleden sonra başlayan sağanak yağış vatandaşları memnun etti. Susuz ve kurak geçen günlerin sonunda yağan yağmur sonrasında vatandaşlar güzel anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak arkadaşlarıyla paylaştı. Sosyal medya hesabından canlı yayınla mutluluğunu paylaşan Nazif Yıldız isimli vatandaş ’’Seyitgazi Cevizli Köyünde beklen bereket sonunda geldi Allah’ım şükürler olsun, yüzümüzü güldürdün sonunda" ifadeleri ile mutluluğunu dile getirdi.
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19°
hafif yağmur