Yabancı uyruklu çocuklar Türkçe öğrenecek

Eskişehir’de Keşkül-ü Fukara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yeni bir projeye imza attı. Projeyle Afgan, Kongolu, Türkmen, Suriyeli ve Türk çocuklarının tek çatı altında toplanarak, Türkçe eğitimi verilecek.

Keşkül-ü Fukara Derneği Kurucusu ve Başkanı Zekiye Doğan, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğrenim Teknolojileri Bölümü öğrencileri ve gönüllülerin bir araya geldiği bir proje başlattı. Afgan, Kongolu, Türkmen, Suriyeli ve Türk çocuklarının tek çatı altında toplandığı bu projede çocuklara gönüllü öğrenciler tarafından her hafta Türkçe dil eğitimi veriliyor. Doğan, çocuklar için en büyük engel olan dil sorununun da bu eğitim sayesinde çözülmeye başladığını belirtiyor.

Uyum konusuna oldukça önem verdiklerinin altını çizen Doğan, yaptıkları etkinliklerle farklı kültürlerden, dillerden çocukları ve yetişkinleri bir araya getirerek birbirlerini tanımaları, anlamaları ve uyum sağlamaları noktasında destek olduklarını söyledi. Proje çerçevesinde dil eğitiminin yanında çocuklar beraber filmler izliyor, film hakkında resimler yapıyor ve bir yandan da gönüllülerin yaptıkları yemekleri yiyorlar. Bu sırada çocukların anneleri de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Sağlığı Merkezi’nin iş birliği ile derneğe gelen hemşireden sağlık konusunda eğitim alıyor.