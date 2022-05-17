Yabancı öğrenciler Tepebaşı’nın geri kazanım çalışmalarını inceledi

Tepebaşı Belediyesi’ni ziyaret eden Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi’nin misafiri 3 ülkeden 20 yabancı öğrenci, geri dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette konuk öğrencilere Tepebaşı Belediyesi yetkilileri tarafından geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Yunanistan, Hırvatistan ve Portekiz’den gelen 20 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu, Yeryüzü Ekoloji Okulu ve Sukurusu Uygulama Merkezi’ni gezdi. Yeryüzü Ekoloji Okulunda gerçekleştirilen atölye çalışmaları, kompost yapımı, arıvaryum ve bitkilerin kullanım alanları ile Sukurusu Uygulama Merkezi’nde kağıdın geri dönüşümü ile ilgili bilgiler alan konuklar, Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.