Yaban hayvanları unutulmadı

Sarıcakaya Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sarıcakaya Belediyesi tarafından yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Kar yağışının etkili olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayatı yemleme çalışması yapıldı. Sarıcakaya Beyyayla tarafında gerçekleşen etkinliğe; Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat, İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Sarıcakaya Orman İşletme Şefi Nevzat Yılmaz, Yüksek Ziraat Mühendisi Yaşar Özekin ile görevli personel katıldı.

İlçenin yaklaşık 1200 rakımlı Beyyayla Mahallesinde yemleme çalışması yapıldığını belirterek sözlerine başlayan Kaymakam Muhammed Taha Canpolat “Bu bölgemiz yaban hayatı bakımından zengin bir bölge. Yoğun kar yağışı sonrası, yaban hayvanları yem bulmakta güçlük çekiyor. Böyle acil durumlarda ekiplerimizce, yemleme yapılıyor. Kuşlar ve hayvanlar için doğaya ot ve yem bırakılıyor. Bizde "Dağlara buğdaylar serpin. ’Müslüman ülkede kuşlar aç’ demesinler” sözünü düstur edindik ve böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik” dedi. Canpolat, ayrıca “Karlı bölgelerde yaban hayvanlarına yönelik 500 kilo sap ve yonca balyası ve 150 kilo buğday ve 100 kilogramda köpek maması ile yemleme çalışması gerçekleştirildi" diye konuştu.