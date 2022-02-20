Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Eskişehir Şube Müdürlüğü tarafından, Mihalıççık ilçesi kırsalındaki yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Mihalıççık’ta gerçekleştirilen doğaya yem bırakma faaliyetine; Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Durmuş Yöndem, Mihalıççık Kaymakamı Onur Aykaç, Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanı Emre Güler, DKMP 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar, Alpu Şefi Zeki Işın ve şube müdürlüğü personelleri katıldı. Zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için; 4 bin kilogram yonca, 100 kilogram buğday ve 80 kilogram sebze artığı kırsal alanlara bırakıldı. Hayvanların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için besleme çalışmalarının kırsal kesimlerde devam edeceği öğrenildi.