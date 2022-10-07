Vosvoscuların dedesi Sülük hayatını kaybetti

Eskişehir’de vefat eden, vosvosa gönül vermiş en yaşlı tutkunlardan olan Sezer Sülük, vosvoslar ile uğurlandı.

Eskişehir’de vosvos araçlara gönül vermiş grubun en yaşlı üyelerinden Sezer Sülük vefat etti. Cenaze törenine onun gibi vosvosa gönül veren bir çok araç kullanıcısı katıldı. Hüzünlü olan vosvoscular, kılınan cenaze namazının ardından, Sülük’ün cenazesini konvoy eşliğinde Asri Mezarlığa kadar getirdi. Vosvos grubu adına konuşan Zeynep Hayriye Karbölen, "Vosvoslar hiç bu kadar üzgün olmamıştı. Vosvosların duayeni Sezer Sülük’ü uğurladık. Bizlerde emeği çok olan ve vosvos aşkını nesillere aşılayan bir büyüğümüzü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm vosvos camiamızın başı sağolsun. Çocuklar vosvoscu dedelerini çok özleyecekler" diye konuştu.